Commune de Grand-Yoff : Khalifa Sall cité dans la gestion désastreuse du maire.

Grand-Yoff est de plain-pied dans les prochaines locales. À quelques mois des joutes, certains dénoncent la gestion du maire de la commune et tirent fort sur le leader de Taxawu Sénégal Khalifa Ababacar Sall. Ils ont ainsi interpellé le président de la République sur la situation de la localité.



« La gestion catastrophique, scandaleuse et chaotique de notre commune, qu’un socialiste en errance, Khalifa Ababacar Sall, a décidé, depuis des années, de placer en sous-traitance politique entre les mains inexpertes d’un de ses sous-fifres. Un bilan très catastrophique dans le domaines scolaire, sportif, avec un système de santé relégué au second plan aussi malade que les patients, des recrutements politiques flagrants, un nivellement par le bas dans la mise en œuvre de la politique sociale communale ponctuée par des dons insultant la dignité des populations … », selon Babacar Signaté, responsable des jeunes de 7 étoiles.



Il a aussi dénoncé la gestion du foncier avec la tentative de liquidation de la bande de terre des HLM Grand-Yoff...