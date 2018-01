Commune de Gaya : Les populations remercient le maire pour toutes les réalisations accomplies au profit de la jeunesse

La finale de la coupe du maire jouée ce week-end a été une occasion pour les populations de cette commune du Walo de rendre un hommage mérité à leur maire. Ces dernières regroupées derrière leurs responsables au niveau des jeunes comme des femmes, ont manifesté leur satisfaction envers leur édile qui, depuis sa venue à la tête de cette localité, ne cesse de s’impliquer dans le vécu quotidien des ressortissants de cette cité religieuse.

Beaucoup d’actions notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé ont été menées sous son magistère. Des réalisations qui ont permis aux jeunes de cette localité de s'épanouir pleinement, telles l'implantation d'un terrain de jeu, un stade communal dont les gradins sont encore en chantier, mais aussi un bureau de poste et des salles de rencontre et d’échanges pour la mise en place de projets et d’activités génératrices de revenus.

Cette vision du maire Abdou Khadre Ndiaye qui touche les couches les plus sensibles de notre société que sont les femmes et les jeunes, a été bien perçue par les ressortissants de cette commune religieuse qui l’ont remercié et plébiscité cours de cette rencontre opposant deux équipes qui se sont les mieux illustrées cette saison. Le maire de Gaya, après avoir remercié toute la population de Gaé et des localités environnantes, a annoncé sa disponibilité à continuer à accompagner les ressortissants de sa localité, mais surtout de changer le visage de la commune de Gaya et l'existence des ressortissants de cité religieuse située dans le département de Dagana...