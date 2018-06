Commune de Bokhol : 60 jeunes vont bénéficier de formation dans le domaine des métiers solaires

Les directeurs généraux de la SENERGY 2, de la 3FPT, de la SENELEC ainsi que le directeur de la Caisse de dépôt et de consignation, ont signé un contrat quadripartite afin de permettre aux jeunes du département de Dagana de bénéficier d'une formation dans le domaine des métiers solaires. 60 jeunes répartis en groupe de quinze sont sélectionnés pour cette formation qui va durer huit mois et en quatre sessions.



Ainsi, ce programme de formation va aussi faciliter l’insertion des jeunes dans le marché du travail et même de mettre en place leur propre structure, vu le manque de personnel dans le domaine du solaire au Sénégal.



La première session débuter précisément le 16 juillet 2018, a annoncé le directeur général de la SENERGY 2 lors de la cérémonie d’inaugurations d'infrastructures sociales réalisées par la structure dans le commune de Bokhol, ce jeudi 21 juin.