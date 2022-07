Commune de Biscuiterie : Le commissariat de police sera inauguré dans 10 mois.

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre du Commissariat d’arrondissement de Biscuiterie. Un édifice de deux étages sera construit et les travaux, selon Antoine Diome vont durer 10 mois.



« C’est un nouveau domaine de compétences qui vous sera exclusivement dédié. Le commissaire aura un logement dans le commissariat. La politique sécuritaire doit aborder un nouveau virage avec une sécurité de proximité. Il s’agit de donner un nouvel élan qui a donné ses preuves dans d’autres localités du pays. Sept commissariat inaugurés dans la banlieue et la semaine dernière à l’intérieur du pays d’autres commissariats ont été inaugurés », dira le premier flic du pays.



S’adressant aux habitants de la commune d’arrondissement de Biscuiterie, le ministre precisera : « Je voudrais vous dire que les forces de défense et de sécurité sont vos partenaires. Elles sont là pour vous servir. Je vous exhorte d’apporter le même accompagnement aux autres commissariats de la zone pour leur faciliter le travail », conclut le ministre dans un discours précis et concis.