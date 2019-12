Commune de Biscuiterie : Arona Coumba Ndoffène Diouf soutient les retraités et autres veuves avec le PENSOR

Une action salvatrice en pleine demande sociale. Initiant ce concept PENSOR, qui signifie le programme d'entre-aide sociale pour les retraités, le ministre-conseiller Arona Coumba Ndoffène Diouf envisage de soutenir les retraités et veuves qui ne reçoivent aucun soutien. Cette initiative qui participe à la prise en charge mensuelle des retraités, rentre dans le cadre de la vision du chef de l'État avec sa politique sociale.

L'objectif de ce programme est de prendre en charge et de manière prioritaire, les retraités et veuves qui sont les plus nécessiteux : (certains d'entre eux pouvant bénéficier d'éventuels appuis). Pour le responsable politique de Biscuiterie, " PENSOR est une réponse à cette demande sociale d'une couche de la population qui a réellement besoin de ravitaillement. Donc, il entre en droite ligne dans la politique de la solidarité sociale que le président de la République soutient à travers les nombreux programmes qu'il a mis en place. Les veuves qui n'ont pas de soutien ainsi que les retraités ne bénéficiant pas de soutien pourront se prendre en charge à hauteur de 60% de leur ravitaillement. Moi, je prends l'engagement de combler les 40%", laissera entendre le ministre-conseiller dans ses explications.

Une participation symbolique de 5.000FCFA est cependant exigé à ceux qui remplissent les conditions d'éligibilité et, une fois son badge présenté, un bon lui sera remis par le grossiste qui est tenu de lui donner son ravitaillement en riz, huile et sucre.