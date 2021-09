Commune Sicap Liberté : Ibrahim Serge Malou alloue une formation en transformation des produits locaux à 150 femmes de la cité Baraka.

C’est dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes de la commune de Sicap liberté, qu’Ibrahim Serge Malou a présidé une cérémonie de remise des attestations en formation et transformation des produits locaux aux femmes de la cité Baraka.



Le leader politique des Sicap a offert une formation de deux jours pour 150 femmes résidentes de la cité. Le directeur du financement et du partenariat agricole a jugé nécessaire d'offrir cette pédagogie aussi importante en transformation des produits comme du savon, du beurre de Karité, de l'eau de javel etc...



Membre du conseil national de la microfinance, Serge Malou promet aussi un important lot de financement à ces dames pour leur permettre d'entamer des commerces dont les produits transformés seront les principales marchandises.