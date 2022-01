Commune Patte d’Oie : Ya Fatou Coulibaly déchire le bilan de Banda Diop et propose un programme bâti sur sept grands axes.

Candidate de la coalition Gueum Sa Bopp à la commune de Patte d’Oie pour les élections locales, Ya Fatou Coulibaly dresse un bilan sombre de l’équipe municipale sortante dirigée par Banda Diop. Pour Ya Fatou Coulibaly, le maire sortant ne peut se prévaloir d'aucun bilan, car les populations de la Patte d’Oie continuent de souffrir des problèmes qui ont perduré sans aucune solution.



« Les populations de la Patte d’Oie n’ont senti aucun impact sur le bilan de l’équipe municipale dirigée par Banda Diop. Ils n’ont réalisé aucun bilan à la tête de la mairie. Ni dans le domaine de l’éducation encore moins celui de la santé et du cadre de vie, les populations n’ont senti aucun impact ni changement. Les problèmes demeurent toujours et restent sans aucune solution. C’est le cas à Grand Médine et Soprim Extension où l’assainissement est un véritable casse-tête pour les populations. Même si l’assainissement n’est pas une compétence transférée, la mairie peut toujours proposer des solutions de concert avec les services étatiques. Ceci dit, le bilan est vide, mais heureusement que les populations ont compris la vérité des faits et qu’elles ne se laisseront pas manipuler par des politiques politiciennes », a souligné la candidate.



À travers son programme bâti sur sept grands axes, Ya Fatou Coulibaly s’engage à changer le visage de la commune de la Patte d’Oie. Elle compte ainsi s’investir, une fois élue au soir du 23 Janvier 2022 dans l’assainissement, la santé, l’éducation et la formation, le renforcement du cadre de vie, l’hygiène publique et les loisirs pour mieux prendre en compte les aspirations des populations de la Patte d’Oie.



« Nous avons toujours été auprès des populations et nous nous inscrivons à travers notre candidature dans cette dynamique de continuité pour être plus proche d’elles comme toujours. Nous allons ainsi leur parler, les sensibiliser sur notre démarche et leur présenter notre offre programmatique pour la commune de la Patte d’Oie. Car notre candidature est une revendication des populations de la Patte d’Oie. Parce qu’elles ont besoin du changement par rapport au mode de gouvernance de la commune. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre notre offre programmatique qui s’inscrit dans la dynamique du changement et qui est répartie dans sept grandes axes principaux à savoir, la bonne gouvernance et l’éthique dans la gestion, le renforcement et l’accès à l’éducation, la formation professionnelle et l’alphabétisation, la santé et l’hygiène publique avec un élargissement de la carte sanitaire et le relèvement du plateau médical de la commune, la relance des activités sportives et de loisirs pour la jeunesse, la redynamisation du secteur de la culture et les activité touristiques, la gestion durable et efficace du cadre de vie et de l’environnement, l’urbanisation et l’habitat entre autres », promet Ya Fatou Coulibaly, candidate de la coalition Gueum Sa Bopp à la commune de Patte d’Oie...