Commonwealth Entrepreneurs Club : Le Président Baye Ciss dans le club très fermé des VIP du Golfe et du Commonwealth.

Le Président Baye Ciss vient d'intégrer le très restreint club des entrepreneurs du Golfe et du Commonwealth dont le siège se trouve à Londres et en Arabie Saoudite.



Le World's Global Financial Network Commonwealth Entrepreneurs Club CEC a pour objectif de connecter et conseiller les PME britanniques et du Golfe, les gouvernements étrangers, les secteurs privés et publics.



CEC, facilite aussi des investissements tendant à favoriser le développement des populations défavorisées dans le cadre de partenariats gagnants-gagnants.



Les membres de cette institution internationale sont reconnus aussi comme étant des investisseurs mécènes qui favorisent le développement de leurs cités.



M. Ciss devient ainsi le seul homme d'affaires membre de ce club dans toute l'Afrique de l'Ouest.



À rappeler que le Président Baye Ciss détient un groupe qui intervient à Dubaï et opére dans plusieurs pays...