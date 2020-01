Commission de la carte nationale de la presse : Le ministre Abdoulaye Diop nomme un magistrat.

Le ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, a nommé mardi par arrêté, les membres de la commission d’attribution de la carte nationale de la presse et de validation des acquis de l’expérience. Cette commission compte huit membres parmi lesquels des magistrats, des juristes et des techniciens. Elle est dirigée par le magistrat Ibra Samba Yoro Diop.

Une humiliation selon « le Témoin » qui indique que l’orsqu’elle avait été créée à la fin des années 90, cette commission était toujours dirigée par un magistrat. Il avait fallu un combat épique des journalistes (patrons de presse et syndicats) pour que sa présidence revienne à un professionnel de l’information et de la communication.

« Et voilà qu’Abdoulaye Diop surgit pour en redonner la présidence à un magistrat ! Hélas, avec apparemment l’approbation et du Synpics et du CDEPS ! Pour donner une idée de la gravité de la provocation, imaginez un peu le tollé que cela aurait créé si un journaliste était invité à siéger au Conseil supérieur de la Magistrature ! Cette nomination d’un magistrat — quelle que soit par ailleurs la qualité de M. Ibra Samba Diop reconnu comme étant un brillant magistrat — c’est de la provocation », s’insurge le journal