Commission d’enquête sur les 94 milliards : Boubacar Camara vole au secours de Ousmane Sonko

Alors que l’Assemblée nationale s’est attelée ce vendredi à l’installation d’une commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards, Boubacar a lavé à grande eau l’ex-inspecteur des impôts et domaines de la tribune de « Face à Dakaractu », diffusée au moment où ces lignes sont écrites. « Celui qui accuse a les mains propres et c’est pour ses qualités d’intelligence et d’éthique que nous avons accepté de cheminer avec lui. Je connais les techniques de manipulation de la justice. Il y a une plainte qui est déposée, pourquoi ne pas se fonder sur celle-ci pour ouvrir une enquête ? », s’interroge-t-il, un brin soupçonneux.



Sur un autre registre, il impute la responsabilité des scènes de violence ayant émaillé la présente campagne au pouvoir.