Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire des 94 milliards de francs CFA : le Président Cheikh Seck face à la presse ce vendredi

La commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite des quatre-vingt-quatorze milliards connaît-elle à son épilogue ? Créée par résolution n°01/2019, et adoptée par l’Assemblée nationale en sa séance du vendredi 15 février 2019, elle avait pour but d’apporter la lumière sur les accusations d'Ousmane Sonko contre l’ex directeur des Domaines Mamour Diallo, sur le Titre foncier 1451R. Les auditions ont permis d’entendre une trentaine de personnes. Et ce vendredi, l’honorable député Cheikh Seck Président de la Commission d’enquête va faire face à la presse pour évoquer l’état d’avancement de cette affaire. Cette rencontre aura lieu, à l’Assemblée nationale, dans la salle de la Commission de l’Economie générale, des Finances, du Plan et de la Coopération économique.