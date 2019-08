Commissariat de Dieuppeul : 5 manifestants de PCCI mis aux arrêts.

Nous en savons un peu plus sur les arrestations survenues ce matin devant le siège de la Sonatel. 5 personnes ont été mises aux arrêts suite au sit-in des travailleurs du centre d’appel PCCI qui se tenait ce vendredi devant le siège de la Sonatel situé au niveau de la VDN.

Il s'agit de Malick Diop du Frapp, Daouda Togola ingénieur développeur travailleur de Pcci, Soda Diagne de Pcci, Cathy G. Dione de Pcci et de Guy Marius Sagna de Frapp. Ils ont été arrêtés pour avoir exigé 14 mois de salaire, et se trouveraient présentement au commissariat de Dieuppeul...