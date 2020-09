Commissariat central de Thiès : Qui pour remplacer le commissaire Modou Diagne ?

Le commissariat central de Thiès n’a plus de Chef depuis le 19 Août dernier. Le Commissaire de Police divisionnaire de Classe exceptionnelle, Modou Diagne, précédemment Chef du Service régional de Sécurité publique et Commissaire central de Thiès a été nommé le 19 Août, Directeur de la Sécurité Publique. Il devrait remplacer à ce poste le commissaire Abdoul Wahabou Sall, promu directeur des Ressources humaines de la Police nationale. Si le passage de témoin entre les deux hommes n’a pas encore été acté, le commissaire Sall devant revenir de congé cette semaine, la ville de Thiès elle, est sans chef du service régional de sécurité publique. L’adjoint au commissaire Diagne, Salif Camara, s’occupe pour le moment de l’intérim de son ex patron, actuel DSP. Affecté à Thiaroye, il devrait lui aussi rejoindre incessamment son nouveau poste. Le conseil des ministres de ce mercredi devrait normalement régulariser cette situation...