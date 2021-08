Commissariat central de Kaolack : Les deux militants de Pastef finalement relaxés.

Après avoir passé plus de 03 heures au commissariat central de Kaolack, Adji Ndao et Ababacar Diagne vient d'être relaxés.



Ils ont été interpellés ce matin par les limiers au cœur de ville de Kaolack alors qu'ils s'organisaient pour une caravane distribution de masques et de sensibilisation par rapport aux inscriptions sur les listes électorales.



À rappeler que leurs camarades de parti ont tenu un point de presse pour fustiger les arrestations tous azimuts dont ils sont victimes...