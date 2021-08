Commissariat central : Bougane Guèye Dany donne la raison de sa convocation et tire sur le ministre de l’intérieur.

Convoqué à la police centrale de Dakar à 10h, le président du mouvement Guem sa Bopp et ses avocats ont déféré à la convocation vers 11h 25mn avec beaucoup de sérénité. Après un peu plus d’une heure, Bougane Guèye Dany sort du commissariat avec une lettre et « tire » fort sur Macky Sall et son équipe.



Il affirme que « cette convocation était pour la récupération d’une lettre » dont la contenance, selon lui, est que « les tableaux d’affichage peuvent faire être un acte de trouble à l’ordre public et de vandalisme ». Une chose qui démontre l’incompétence du ministre de l’intérieur. Car selon le patron de D média, « ces panneaux servent à sensibiliser la population surtout les jeunes pour qu’ils s’inscrivent sur les listes électorales ». C’est désolant de mobiliser toute une police pour un simple courrier », a regretté pour finir, Bougane ...