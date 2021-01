Commissariat Central de Mbour : Un individu interpellé pour détention illégale d’arme à feu (fusil grand modèle) et de coupe-coupe.

Le nommé B.K a été interpellé par les hommes du Commissaire Sène au quartier Téfess, en possession d’un fusil et d’un coupe-coupe cachés dans un sac qu’il détenait.



Il est présentement en garde à vue dans les locaux du Commissariat Central en attendant son déférement. Cette situation intervient au moment où il a été noté la montée du banditisme dans la capitale de la petite côte et la commune de Saly.



Raison pour la quelle dans certains quartiers de la commune de Mbour, les populations commencent à s'organiser en comité de veille, par exemple à Téfess pour aider les forces de défense et de sécurité à sécuriser les personnes et leurs biens.



D'où l’impérieux devoir pour les gouvernants, d'implanter un camp de Gmi comme promis depuis un moment à la 3ème agglomération démographique du Sénégal et qui ne cesse de grandir de jour en jour...