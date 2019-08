Commissaire vs Pharmacien : Les Travailleurs de la Justice se solidarisent avec le Dr Cheikhouna Gaye.

Le syndicaliste s’est aussi félicité de l’attitude du gouvernement, dans cette affaire, pour sa prompte réaction et dit l'encourager ‘’à aller au fond de sa logique afin d'envoyer un signal fort comme quoi quel que puisse être le corps d'agents publics de l'Etat auquel il appartient, un fonctionnaire répondra toujours de sa responsabilité disciplinaire et pénale en cas d'infraction ou de violation d'un droit d'un citoyen ou d'un étranger au Sénégal’’.

À l’affaire qui oppose le commissaire Bara Sangharé au docteur en pharmacie Cheikhouna Gaye, s’est invité le Syndicat des travailleurs de la justice (sytjust). Ladite structure, réagissant suite au traitement dont aurait fait l’objet le pharmacien, a vivement condamné l’attitude de l’officier de police. Celui-là qui est du nombre de ces agents supposés défendre et porter secours, a regretté Me El Hadji Ayé Boun Malick Diop, Secrétaire général du Syndicat des travailleurs de la Justice.‘’J'ai vraiment été ému par cette agression dont a été victime ce pauvre travailleur dans son lieu de travail par des agents de la force publique qui ignorent le sens noble de leur mission au point de croire qu'ils sont bien mieux nés que le contribuable sénégalais qu'ils sont supposés défendre et porter secours. Toutes les organisations de défense des droits des travailleurs doivent soutenir ce brave pharmacien dont l'unique tort a été sa ferme résolution à respecter, sans discrimination, la législation relative à la vente des médicaments au Sénégal’’.