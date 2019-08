Commissaire Sangharé Vs Dr Gaye : La Gérante et les agents de la pharmacie réclament des excuses de la police

Mame Mbacké Ndiaye Sène n’a pas encore avalé la pilule, après ce dont a été victime un des agents de la pharmacie Serigne Fadilou Mbacké de la Patte d’Oie dont elle est la gérante.



‘’Nous sommes encore étonnés de ne pas encore reçu la visite d’une quelconque autorité de la Police nationale. Alors, que notre pharmacie a été vandalisée, nos agents agressés et humiliés devant les clients. Nous continuons d’exiger une excuse de la police nationale’’, a-t-elle fait savoir ce lundi 19 août 2019 au cours d’un point de presse. Un point de presse pour, dit-elle, ‘’éclairer la lanterne des Sénégalais sur le supposé Pv signé par le Dr Cheikhouna Gaye, clore le débat sur la délivrance du Tétavax et rétablir la vérité sur la vidéo montrant l’altercation entre le Dr Cheikhouna Gaye et le client (le Commissire Bara Sangharé des Parcelles Assainies).