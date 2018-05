Commercialisation du sucre : L’importation, un véritable casse-tête

L’exécution des accords de commercialisation et de régulation signés entre l’État et la compagnie sucrière semblent soulever plusieurs obstacles. À en croire Ousmane Sy Ndiaye, directeur exécutif de l’UNACOIS, le premier défi que les autorités étatiques doivent relever consiste à mettre en œuvre des mécanismes de protection de la compagnie sucrière et de combler le gab en sucre par l'ouverture de nos portes à l’importation.

A ce titre, Ousmane Sy Ndiaye considère qu’il est scandaleux de demander au Chef de l’État d'interdire les importations, ce qui revient à l’inviter à violer la loi, car dit-il, l’importation est une activité régulière. Toutefois poursuit le Directeur exécutif de l’UNACOIS, l’État doit adopter une neutralité sur le jeu de la concurrence…