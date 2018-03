Commercialisation de l'huile : mise en place d'un comité de suivi pour la vente de l'huile d'arachide

Les concertations entamées ce matin par le ministre en charge du commerce avec les producteurs, exportateurs et huiliers ont aboutit à la mise en place d'un comité de suivi et de régulation de la vente de l'huile d'arachide. Ce comité permettra de renforcer l'accès à la consommation d'huile d'arachide. Le ministre soutient à cet effet que l'État prendra les mesures et moyens nécessaires pour accompagner les huiliers. Ce comité travaillera également sur la fixation du prix de l'huile après sa réunion prévue ce mardi. Les supermarchés sont également obligés selon le ministre du commerce d'exposer l'huile d'arachide parmi les produits mis en vente.

Ces mesures vont aussi dans le sens de la réduction du prix de l'huile. Le directeur de la Sonacos Pape Dieng qui a pris part à cette rencontre annonce des prix abordables pour le consommateur Sénégalais. L'association des consommateurs du Sénégal, trouve cette mesure salutaire et demande à ce que des mesures d'accompagnement soient prises pour une application définitive.