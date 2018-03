Commercialisation de l'huile : Ascosen demande la structuration du prix le plus rapidement possible

Venu participer à la concertation sur la commercialisation de l'huile et de l'arachide, Ascosen se félicite des mesures prises lors de la rencontre pour la commercialisation et la consommation de l'huile d'arachide dans le pays.

Par ailleurs, par la voix de son vice président Momath Cissé, l'association des consommateurs demande le plus rapidement possible la structuration du prix de l'huile et invite par la même occasion aux autorités d'accompagner les mesures prises pour une application définitive...