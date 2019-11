Commercialisation de l'arachide / Habib Thiam : « On a prévu cette année d'exporter 475 000 tonnes... »

Au lendemain de la fixation du prix au producteur (210 Fcfa) par le Comité National Interprofessionnel de l'arachide (Cnia), les exportateurs se sont réunis à Kaolack à l'occasion d'un forum pour les préparatifs de la campagne commerciale. Au cours de cette rencontre, les membres du Collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide ( Copéga), ont décidé de passer à la vitesse supérieure en augmentant cette année leur volume d'exportation. " Notre objectif, c'est de passer à un cap d'année en année. L'année dernière, on avait fait presque 450 000 tonnes et cette année-ci on a prévu de faire 475 000 tonnes...", a informé le président Habib Thiam...