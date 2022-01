Satisfait de la campagne qui, après 41 jours a donné plus d'une centaine de milliers de tonnes, le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural a également magnifié le gain considérable des producteurs l'année dernière. Avec 718.000 tonnes, les producteurs d’arachide ont engrangé 216 milliards de francs CFA grâce à la commercialisation.



Concernant le cas des exportateurs, le ministre de l'agriculture précise qu'ils ont introduit au Sénégal, 150 milliards au Sénégal. En effet, pour le ministre de l'agriculture et de l'équipement rural, "il peut bien y avoir du bruit durant la commercialisation de l'arachide, mais les gains sont toutefois considérablement appréciés et rentables pour le Sénégal".