Dans ce contexte marqué par la propagation de la pandemie du Coronavirus au Sénégal et un peu partout dans le monde, le ministre du commerce et des PME, Aminata Assome Diatta, note quelques irrégularités dans les marchés.



"Sur les 1.636 visites effectuées dans les marchés durant la semaine du 11 au 17 Juin, le ministre du commerce constate 532 infractions et 6,7 tonnes retirées dans le marché, pour un total de 16.320 visites depuis le début de la pandémie, soit 5.851 infractions 75, 8 tonnes de produits impropres à la consommation", souligne le ministre du commerce, qui invite également les consommateurs à dénoncer toute infraction ou comportement suspect.



Pour l'impact de la pandémie sur le commerce intérieur, le ministre Aminata Assome Diatta de préciser qu'il serait très difficile de donner les chiffres précis présentement. Toutefois, les services du ministère ainsi que l'Agence nationale de la statistique et de la démographique travaillent sur un rapport qui sera disponible très prochainement.



Par ailleurs, le ministre se félicite du respect des prix des denrées alimentaires par les commerçants depuis le début de la pandémie.



Le ministère du commerce procédait au lancement ce matin des plateformes E-commerce et E-KomKom. Une manière selon Mme Diatta, de réduire le risque de contamination du virus avec la promotion du commerce électronique...