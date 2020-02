Commerce et PME / Capacitation du secteur privé national : Assome Diatta prône une connectivité des régions.

Face à la presse ce vendredi 21 février 2020, dans un hôtel de la place, le ministre du commerce, Aminata Assome Diatta, a fait l’état des lieux. À la tête du ministère du commerce et des PME depuis Avril 2019, Assome Diatta a tiré une sorte de bilan près de dix mois plus tard. Se situant dans l’axe I du Sénégal émergent (PSE) portant « Transformation structurelle économie et croissance », le ministre a jugé primordial d’insister sur le renforcement du secteur et la connectivité des différentes régions.

« Nous commercialisons généralement nos produits à Dakar, pour ensuite approvisionner les autres localités. Ce que nous sommes en train de faire, c’est d’instaurer une connectivité entre les régions… C’est ce qui va nous permettre d’offrir aux populations des produits à moindre coût. Cela va également aider à mieux connecter nos régions et ainsi, développer les capacités commerciales de nos acteurs. » a encore déclaré le ministre du commerce. D’après Assome Diatta, dans l’éventualité où nos acteurs économiques n’arrivent pas à être compétitifs au niveau national, il leur sera difficile d’être des champions au niveau international.