Commerce : Le président de la République prône le « Produire et Consommer local »

Bonne nouvelle pour les travailleurs du secteur de la minoterie. Le président de la République a décidé de changer l’orientation commerciale du Sénégal dont la balance commerciale est déficitaire, en privilégiant la production et la consommation locales.



Dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 21 octobre 2020, le Chef de l’État a évoqué l’intérêt du gouvernement à s’investir davantage dans la production locale. Une production locale qui permet, comme le disent les économistes, de développer le PIB, ce qui favorise la croissance économique.



C’est pourquoi, conscient de privilégier la consommation locale, le président de la République a invité le ministre du Commerce et le ministre de l’Industrie à travailler de concert avec les industriels, les boulangers et les opérateurs économiques actifs dans le domaine, afin de faire du secteur de la minoterie, un pilier essentiel de la politique du « Produire et du Consommer local ».