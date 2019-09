Commémoration du Joola / Les hommages rendus à Moussa Cissokho et à Abdourahmane Tine.

Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor : « Plaise au Tout Puissant, qu’ils soient bien accueillis au Paradis par ces victimes qu’ils ont tant défendues »

«La disparition de Balla Moussa Cissokho un des farouches défenseurs des familles des victimes, qui s’est investi corps et âme jusqu’à son dernier souffle pour la prise en charge et la sauvegarde des intérêts des pupilles de la nation et qui a présidé l’association des familles des victimes et rescapés de cette catastrophe unique dans le genre, par son ampleur, Plaise à Dieu Tout Puissant, qu’il soit bien accueilli au Paradis par ces victimes qu’il a tant défendues »

Suzanne Immaculée Diatta, présidente des pupilles de la Nation : «Vous avez tiré toutes les révérences avec tous les honneurs»

«Nous disons dieureudieuf à nos illustres parents, Moussa Cissokho et Abdourahmane Tine pour leur détermination depuis 17 ans dans la cause des pupilles et familles de victimes qu’ils ont portées dans la souffrance. Vous avez tiré toutes les révérences avec tous les honneurs. Nous nous inclinons devant vos âmes pour vous dire d’une très forte voix que c’est un grand honneur de vous avoir avec nous et d’avoir combattu pour nous. Que vos âmes reposent dans le Joola avec nos parents! »

Me Sidiki Kaba, ministre des Forces Armées : « ils ont travaillé avec abnégation et patriotisme ... pour la sauvegarde de la mémoire des victimes »

«Je voudrais au nom du président de la République et de la délégation qui m’accompagne, renouveler nos condoléances les plus émues aux membres du collectif des familles des victimes du naufrage du bateau le Joola à la suite de la perte de leurs vaillants compagnons et parents. Je veux nommer feu le président Moussa Cissokho et feu Abdourahmane Tine, vice président. C’est le lieu pour moi, de leur rendre un vibrant hommage pour le travail accompli avec abnégation et patriotisme aux côtés des autorités étatiques pour la sauvegarde de la mémoire des victimes et pour la mise en œuvre de toutes les décisions prises dans le cadre du règlement des doléances. Prions qu’ils rejoignent au Paradis ceux pour qui ils se sont engagés dans cette noble mission et au seul bénéfice des dignes héritiers du Joola », tient-il à préciser.