Commémoration des soldats morts pour la France : " Un mémorial en honneur des tirailleurs sénégalais"

En ce 8 mai 2018, marquant le 73ème anniversaire de l’Armistice signée à la fin de la plus terrible des guerres de l’humanité entre 1939 et 1945, l'ambassadeur de France au Sénégal, SE Christophe Bigot a rendu un hommage mérité aux tirailleurs sénégalais, morts pour la France. La cérémonie s'est déroulée sous la présence d'anciens combattants et durant laquelle l’ambassadeur a fleuri le cimetière, en y déposant une gerbe au nom de la France.



Mr. Bigot a rappelé que lors de la seconde guerre mondiale, les Tirailleurs sénégalais ont eu une "place remarquable" dans la libération de la France…