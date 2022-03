Commémoration de l’Appel à Diamalaye : « Évitez de fréquenter ceux qui passent tout leur temps à offenser dans leurs discours » (Imam Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi).

L’imam de la communauté Layène n’a pas raté dans son discours de ce 5 mars, les personnes malintentionnées qui passent leurs temps à exprimer des mots offensants aux autres. C’est à l’occasion de la célébration de l’Appel de Seydina Limamou Lahi (Psl) à Yoff Diamalaye que le guide religieux a saisi la tribune pour délivrer un conseil aux fidèles de pas avoir de liens avec les offenseurs.



« Il y’a plusieurs formes de fréquenter les offenseurs et vous savez bien de quoi je parle (…) Lier un rapport avec ces derniers relève d’un engagement personnel. Il suffit de ne pas le vouloir pour ne pas les côtoyer conformément à ce qui est proscrit par Allah », a confié le guide spirituel.



Seydina Mouhamadou Makhtar Lahi a également profité de la commémoration pour dénoncer le comportement jugé vulgaire de certains croyants. Selon l’imam de la communauté, les insultes ont fini de devenir une banalité dans la société sénégalaise.



« C’est un phénomène qu’on a tendance à banaliser mais qui n’est pas digne d’un fidèle. L’insulte est vulgaire et personne ne le mérite », a-t-il dit avant de céder la parole à Mouhamadou Lamine Lahi, porte-parole de la communauté pour clôturer la cérémonie avec une séance de prières. Celui-ci a exprimé son souhait pour un Sénégal de paix et de concorde.