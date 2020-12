Les jeunes socialistes ont massivement participé à la visioconférence organisé ce 26 décembre dans le cadre des journées de souvenirs du président poète Léopold Sédar Senghor. C'est du moins ce qu'à confirmé Aïssatou Diagne co-coordonnatrice des cadres socialistes qui a pris part au rendez-vous.



"Nos jeunes sont notre fer de lance et ils représentent l'avenir du Parti socialiste. Ils ont une importance et nous devons de les former et ils en demandent, c'est pourquoi nous entendons donner un nouveau élan à l'ecole du parti", a expliqué la socialiste. Elle est revenue sur le mode opératoire du colloque qui avait pour thème "le socialisme démocratique et le dialogue dans la pensée de Senghor".



"Senghor avait prévu que le monde allait changer, donc commémorer le président poète à travers un webinaire était un rêve du chantre", a confié Aïssatou Diagne qui considère que les concertations ont eu les attentes escomptées.



Plus de 150 participants en majorité des jeunes ont pris part au rendez-vous présidé par le secrétaire général du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye.