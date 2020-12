La pensée de Senghor a, encore vécu ce 26 décembre, à l'occasion d'un colloque en visioconférence organisé dans le cadre de la 19ème édition des journées de souvenirs à l'endroit du président poète, Léopold Sédar Senghor.



Il s'est agi de revisiter l'idéologie socialiste à travers la thématique "le socialisme démocratique et le dialogue dans la pensée de Senghor" qui a fait l'objet d'une profonde étude par des panélistes socialistes.

Le webinaire présidé par le secrétaire général du Parti socialiste, Aminata Mbengue Ndiaye, a notamment permis de développer les sous thèmes "socialisme démocratique et le regroupement politique ; Senghor le chantre du dialogue".



Attestant de la perpétuité de la pensée du fondateur du Parti socialiste au Sénégal à travers le dialogue, le secrétaire général, Aminata Mbengue Ndiaye a soutenu que "Senghor avait toujours privilégié le dialogue comme moyen de gouvernance inclusive", ce qui croit-elle, a inéluctablement participé à la stabilité et à la marche démocratique du Sénégal.



Pour la leader du parti des verts, l'idéologie socialiste telle que prônée par Senghor demeure toujours d'actualité. "Le socialisme tel que défini par le poète-président est moins une doctrine qu'une méthode d'action qui a pour but de développer l'homme dans tous les domaines en se basant sur 2 principes majeurs d'une part, la rationalité en partant de l'efficacité et d'autre part sur la justice sociale fondée elle même sur la solidarité humaine", a-t-elle expliqué.



Selon Aminata Mbengue Ndiaye, le socialisme démocratique dont les militants se réclament est l'affirmation d'un attachement aux libertés, à l'expression des droits individuels et collectifs et à la démocratie participative entre autres.



Le rendez-vous numérique a également été une tribune pour l'ensemble des participants de parcourir le trajet politique de l'idéologie socialiste au Sénégal.