Commémoration : Saint-Louis dans la ferveur du Magal des 2 rakaas

Il y a une vraie ferveur autour du Magal des 2 rakaas de Serigne Touba à Saint-Louis. La ville est prise d’assaut dès l'aube ce mercredi 5 septembre, marquant la commémorant de la 43e édition de cet événement religieux. La capitale du Nord est dans l’ambiance nostalgique de célébration des 2 rakaas. Des fidèles mourides ont tenu à faire le pèlerinage au lieu qui abrite la Gouvernance.



Ces fidèles bravent les premiers rayons du soleil qui pointent déjà sur la ville tricentenaire. Ils ne cessent de venir se recueillir aux alentours de la cellule n°4, lieu de privation de liberté du temps colonial. Un rituel qui s’accentue au fur et à mesure que les heures avancent. Ce sont des centaines de personnes au visage éprouvé qui se sont successivement rassemblées au palais du Gouverneur colonial, dans la bousculade.



Les disciples qui vouent à Serigne Touba une admiration sans borne tentent de perpétuer sa mémoire, malgré la chaleur. Les fidèles se sont pressés, plus nombreux que d'habitude. Ils sont le plus souvent recueillis et silencieux. La ville de Mame Coumba Bang se souvient de la prière des deux rakaas de Serigne Touba, le 5 septembre 1895...