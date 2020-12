Commémoration Anniversaire LSS : « Senghor était nationaliste. Il nous a inculqué le Fiit, le Jom, la Kersa » (Fondation Senghor)

La famille du président Senghor était ce dimanche matin au cimetière de Bel-Air pour se recueillir sur sa tombe et déposer une gerbe de fleurs. Hélène Diédhiou, secrétaire à la fondation Léopold Sédar Senghor et membre de la délégation venue déposer la gerbe de fleurs, est revenue sur les enseignements du défunt président. « Nous venons tous les 20 décembre nous recueillir sur la tombe du président Senghor, ce qui est une tradition. On se partage les meilleurs souvenirs autour de sa tombe. Ce qui m'a beaucoup marquée, ce sont les décisions qu'il a eu à prendre au niveau de l'éducation. Ce sont ces bases qu'il a inculquées aux Sénégalais. On parle souvent de nos valeurs : le Jom, le Kersa, le Fiit. Tout ce qui fait que nous soyons des patriotes sénégalais. Il était très nationaliste. Nous devons suivre ses traces », a plaidé Mme Diédhiou...