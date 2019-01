Comme un rêve !

En m'engageant politiquement aux côtés de Son Excellence le Président Macky SALL un certain 31 octobre 2008, 9 jours avant sa démission au poste de Président de l'assemblée nationale et un mois avant la création de l'Alliance pour la République, je rêvais d'un Sénégal où:

Le monde rural sera placé au cœur du développement économique et social à travers l'électrification rurale, l'accès à l'eau potable, la construction des pistes de production et d'établissement scolaires, l'équipement des structures de santé, l'aménagement et l'irrigation des terres, la construction de ponts sur les fleuves et cours d'eau.

Les coupures intempestives d'eau et d'électricité ne seront que mauvais souvenirs avec la construction de centrales solaires, des parcs éoliens ainsi que l'exploitation d'autres sources d'énergies telles que le gaz et l'hydraulique, ce qui constituait un frein pour le développement des PME-PMI;

Le temps de trajet sera raccourci entre le Sud et le Nord, l'Est et l'ouest en passant par le centre à travers des autoroutes et routes nationales de bonne qualité sans oublier le rail, la voie maritime, fluviale et aérienne;

La jeunesse se sentira essentielle dans le projet de développement économique social et culturel à travers les emplois créés mais également les infrastructures sportives et culturelles pour son épanouissement;

Et pour terminer, la fin de l'impunité, du détournements des deniers publics et du tripatouillage de la constitution selon les humeurs du prince ou de la majorité présidentielle.

Dix années après, je me suis rendu compte que j'avais fait le bon choix en m'engageant derrière le Président Macky SALL que je surnomme le bâtisseur pour avoir traduit nos rêves en réalité malgré la situation économique catastrophique héritée de son prédécesseur mais surtout pour avoir mis le pays sur les rampes de l'émergence à l'image de ce Train Express Régional.

Je demande aux concitoyens de faire moins de bruit car je ne veux pas que ce rêve s'interrompe avant 2024 et si quelqu'un peut prendre le flambeau et poursuivre ce chemin, je serai preneur.



Zaccaria COULIBALY

militant Apr au Canada