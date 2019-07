Commandant Ba (IREF Matam) : « On ne parviendra jamais à régler ce problème de reboisement tant que... »

L'Inspection régionale des eaux et forêts (IREF) de Matam dans la logique du ministre de l’environnement et du développement durable (MEDD), Abdou Karim Sall, a mis le doigt là où cela fait mal dans le cadre du reboisement. Il a appelé ainsi à une rétrospection, et une mobilisation nationale. « On ne parviendra pas à résoudre ce problème tant que le sénégalais ne comprendra pas la portée de l’action »a dit le Commandant Lassana Ba. Il s’exprimait dans le cadre d’un comité régional de développement organisé en marge de la tournée qu’a effectuée le MEDD à Louga et Matam sur les tracés de la grande muraille verte.



Le ministre avait fait part lors de ce CRD de son inquiétude de constater des camions stationnés avec des cargaisons de bois sur la route de Matam. L’IREF d’accuser des exploitants véreux qui forcent la mort des arbres, il a ainsi invité l’État à prendre une décision ferme contre ces personnes...