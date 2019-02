Comité électoral de BBY à Grand-Yoff : Récital de coran et visites de proximité pour démarrer la campagne

A l’instar du leader de la coalition Benno Bokk Yakaar Macky Sall qui a lancé sa campagne nationale à Mbacké, la coordination Benno Bokk Yaakar de Grand-Yoff a démarré ce dimanche sa campagne électorale au niveau de la localité. Des équipes d’hommes, de femmes et de jeunes des différents partis de Benno Bokk Yaakar, sous la coordination du responsable de l’APR Cheikh Bakhoum, ont investi les quartiers de Grand-Yoff pour prêcher la bonne parole auprès des populations.

Pour une campagne sous de bons auspices, un récital de coran a été organisé dans la matinée du dimanche au quartier général de Benno Bokk Yakkar de Grand-Yoff. Dans une ambiance bon enfant, les équipes ont effectué des visites de proximité à Scat Urbam, Hlm Grand-Yoff et Cité Millionnaire. Les derniers comités électoraux de base ont aussi été installés pour être au plus proche des habitants.

Dans une dynamique unitaire, dans la concorde et la cohésion, les responsables de Benno Bokk Yakkar de Grand Yoff, avec à leur tête Cheikh Bakhoum sont à pied d’œuvre pour assurer au candidat Macky Sall une victoire éclatante le 24 février 2019.