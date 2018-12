Comité directeur du CNOSS : Diagna Ndiaye et ses collaborateurs font le bilan de l'année 2018, et annoncent de grands chantiers pour les JO-J 2022

Le Comité national olympique et sportif sénégalais, a tenu son comité directeur ce samedi 29 décembre 2018, sous la présidence de Diagna Ndiaye ainsi que l'ensemble des membres du comité national. Une occasion de soumettre le rapport d'activités dudit comité pour le compte de l'année 2018. Un bilan dont le point final est à coup sûr l'attribution des 4e JO de la jeunesse au Sénégal en 2022, les sessions de formation destinées aux dirigeants sportifs, stages techniques, forums et séminaires internationaux...



Il a été également relevé, le rôle primordial que joue le CNOSS, un travail abattu en parfaite symbiose avec le ministère des sports et les autres organismes. Par conséquent, il a été dévoilé le programme du CNOSS pour l'année 2019 (Validation du code des sports, démarrage des travaux de construction et de musée du CNOSS, camp d'entraînement avec le ministère des sports, jeux africains de plage au Cap-vert, participation aux jeux mondiaux de plage...) À préciser que 65% du budget global du CNOSS est destiné aux fédérations et athlètes si l'on en croit Sidy Niang, membre du CNOSS...