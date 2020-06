Comité de suivi de la Force-covid19 : Le Général François Ndiaye dément les perdiem pour les membres et parle de « fake news »

François Ndiaye s’est montré très critique envers les médias, qualifiant de « fake news » les informations sur les perdiem pour les membres du comité de suivi de la Force-covid19. Le Général a déclaré qu’il y a eu beaucoup d'amalgames et d’incompréhension.



« Les gens sont allés trop vite en besogne. Je peux vous affirmer sans ambages que cette information doit être versée à la corbeille, pour ne pas dire la poubelle des fake news ou des infox », reconnaît le président du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du « Force Covid-19 ». Il se dit contre « la manipulation de l'information » en période de pandémie.



Selon des informations, il a été mentionné une rubrique concernant les indemnités pour les 30 personnalités issues du secteur privé, de l'administration publique, des collectivités locales, des partis politiques, des institutions de la République et de la société civile.



La somme de 107 millions FCFA dédiée aux membres du comité comme indemnités de session pour une durée de 6 mois en est la cause, avait écrit le journal L’Observateur.