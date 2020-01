Comité de pilotage du dialogue national : "Une proposition consensuelle adoptée à l'unanimité"

Cette proposition consensuelle n'est rien d'autre que le règlement intérieur du comité de pilotage du dialogue national.

Cela au terme des travaux du comité de synthèse composé de 18 membres de différentes entités. Ce règlement intérieur adopté ce matin devant l'assemblée et en présence du président Famara Ibrahima Sagna, est composée de 5 missions et 18 articles.

L'objectif de ce règlement intérieur du comité de pilotage, c'est de permettre de conduire un débat constructif afin d'aboutir à des résultats attendus et consensuels. Au porte-parole du jour et membre du comité de pilotage du dialogue, El Hadj Momar Samb de souligner que "plusieurs familles d'acteurs sont dans ce comité de pilotage du dialogue, notamment le patronat, les syndicats, les enseignants, les agriculteurs, les pêcheurs, la jeunesse, le barreau, les médias et la société civile", ce qui pourrait aider à proposer des résultats probants...