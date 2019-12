Comité de pilotage du Dialogue National : Famara Sagna dans ses nouveaux habits

Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil des ministres a examiné et adopté, hier, le projet de décret portant nomination des membres du Comité du Pilotage au Dialogue national. Il en est ainsi du projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de pilotage du Dialogue national. Famara Ibrahima Sagna obtient ainsi ce qu’il réclamait depuis plusieurs mois. Comme pour dire son installation est imminente commente « l’As ».