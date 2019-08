Comico 2 : Deux chevaux tués par électrocution, un périmètre de sécurité inexistant

Deux chevaux sont morts par électrocution hier à la Cité Comico 2 à Guédiawaye. Les fils des poteaux électriques ont eu raison d'eux. Mais malgré ce malheureux incident aucun périmètre de sécurité n'a été observé. Selon un ciyoyen qui a témoigné sur la page "Stop à l'incivisme" les gens et les voitures circulaient juste à proximité. En plus, la mairie et la police de Wakhinane Nimzath à 5 minutes de marche du lieu de l'accident sont restés sans réagir pour élucider les circonstances.