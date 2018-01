Combat du 28 janvier entre Modou Lô et Lac 2 : Un énième clash verbal

Cette fois, c'est parti. A 20 jours de leur très attendu combat qu'ils ont mis presque un an à préparer, Modou Lô et Lac2 se sont retrouvés, enfin, face-à-face samedi dans les chantiers de la 2sTv. Ceux qui attendaient une conférence de presse avec des déclarations à l'emporte-pièce et des provocations n'ont pas été déçus. Peu importe l'issue de leur combat du 28 janvier prochain, on retiendra quoi qu'il arrive les joutes verbales qui l'ont précédé. Provocations, moqueries : les deux lutteurs se sont envoyés les pires amabilités.

Le Roc des Parcelles Assainies a multiplié les provocations à l'égard de son adversaire venu de Guédiawaye. Le chef de fil de l'écurie Rock Energie a souvent choisi d'évoquer les "abandons" de son adversaire dans leur duel précédent. Lac 2, à qui les internautes accordent plus de chances, a riposté avec virulence. Réponse du leader de l'écurie Walo, prononcée les yeux plongés dans ceux de son adversaire.

À plusieurs reprises lors du Face-à-face, les deux hommes ont semblé sur le point d'en venir aux mains. À quelques mètres l'un de l'autre, ils sont surveillés de près par le présentateur de la 2stv Bécaye Mbaye.

Modou et Lac ont surtout, comme attendu avant leur deuxième confrontation, fait le spectacle et lancé parfaitement une campagne de promotion qui les mènera au stade Léopold Sédar Senghor le 28 janvier prochain. Dakaractu vous propose un petit best-of de l'échange entre les deux hommes.