Combat contre Modou Lo : Balla Gaye 2 s’envole pour la France

Le fils de Double Less s'est envolé ce soir pour la France. Balla Gaye II, puisque c'est de lui qu'il s'agit, s'est inscrit à l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, plus communément appelé INSEP, un grand établissement français et l'une des plus grandes salles de sports de Paris. Dire que le lion de Guédiawaye prend très au sérieux son combat contre le leader de Rock Energy, Modou Lo, qui aura lieu en janvier 2019.