Combat Spécial : Boy Kankan terrasse facilement Boy Yeumbeul.

L’ambiance était au rendez-vous ce week-end à l’arène nationale. En effet, le combat épique opposant Boy Kankan à Boy Yeumbeul, a régalé les férus de lutte. Très confiant, le vainqueur du jour a fait étalage de sa force et de ses qualités de lutteur. Boy Yeumbeul a certes tenu jusqu’au bout, et a reçu un avertissement, mais malheureusement pour lui, Kankan a été bien plus fort et l'a terrassé facilement...