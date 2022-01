Combat Modou Lo vs Ama : « douma niékhou niébé, seul le travail paie » (Modou Lo)

Depuis l’officialisation de son combat royal contre Ama Baldé ficelé par Luc Nicolaï, les deux adversaires sont restés dans leur coin et loin des indiscrétions. Toutefois hier après-midi, le Roc des Parcelles Assainies est sorti de son silence et a prévenu son adversaire Ama Baldé, « douma niékhou niébé, et seul le travail paie! »