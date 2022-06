Combat Franc Vs Sokh : « c'est une très belle affiche, un combat attendu par tout le monde... » (Doudou Diagne Diecko)

Le dimanche 19 juin 2022, sera le jour de la grande affiche, Franc vs Sokh qui polarise toutes les passions. Le promoteur Mansour Bâ a la chance de tenir solidement la plus grande affiche du mois de juin pour cette fin de saison, selon le président des amateurs de lutte du Sénégal, Doudou Diagne Diecko affirme que ce sera parmi les combats phares de l'année. Cela parce que tous les deux lutteurs sont des lutteurs expérimentés et en grande forme. « Franc et Sokh sont deux lutteurs jeunes, ambitieux, qui aiment le métier et qui sont sur le chemin pour entrer dans la cour des grands », a déclaré.



Le président des amateurs de lutte du Sénégal terminera par appeler le CNG à prendre toutes ses responsabilités et dispositifs pour ce combat en interpellant les supporters de laisser l'arène comme ils l'ont trouvé...