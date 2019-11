Combat Ama Baldé Vs Mod'Lo / Balla Gaye2 lâche sur la toile : « Lamb la, lù Djaadu là...«

Le fils de Double Less a finalement laissé entendre quelques mots concernant le combat entre Ama Baldé et Modou Lô.

Présent à Tivaouane à l'occasion du Gamou, le lion de Guédiawaye pense qu'il est tout à fait normal d'alimenter ce débat sur leur combat..." Étant donné qu'on parle de Balla Gaye 2 et Boy Niang, pourquoi pas Ama et Mod'Lô...", raisonne le tombeur de Yékini.

Il ajoute qu'il sera tout aussi heureux de voir son frère Ama être Roi des Arènes. "C'est comme si Balla Gaye 2 est encore roi des arènes", bouclera t-il.