Colonie de vacances : l'association CAORLA NANDÉ pour l'enracinement des enfants

Sous le thème « collectivités éducatives et construction citoyenne de la nation », l'association "CAORLA NANDÉ" a initié une colonie de vacances dans le but de réunir et d'imprégner les enfants de leur culture. Pour sa première édition, 94 participants venus de la Casamance sont accueillis a la cité Claudel où ils vont passer 15 jours de partage et d'éducation, pour des vacances utiles, dynamiques et agréables. Ainsi, le curseur sera mis sur l’information sur les droits et devoirs de l’enfant afin que de retour chez eux, ils puissent sensibiliser leurs parents, familles et communautés.