Colonel Mame Tafsir Omar Sylla, chef de la subdivision des douanes de Kolda : « On peut dire que Kolda est une plaque tournante de la drogue... »

« On peut dire que Kolda est devenu une plaque tournante de la drogue au vu de la fréquence des saisies effectuées. Il faut dire aussi que le trafic a toujours existé dans la région. Ainsi, nous avons incinéré 4 tonnes de chanvre indien et 22 kg de métaphytamine, équivalant à 3 milliards 500 millions en 2016/2018 et 1,5 T de chanvre indien d’une valeur de 98 millions en 2018. Ces nombreuses et récurrentes saisies effectuées font que Kolda est devenu un carrefour dans le trafic de drogue, de produits de contrefaçon et de faux médicaments », avance le colonel Sylla, chef des brigades mobiles de la douane de Kolda et de Sédhiou.



À en croire toujours le colonel Sylla, « il faut noter que Kolda est une zone frontalière et le marché hebdomadaire de Diaobé qui polarise presque tous les commerçants de la sous-région, est un point névralgique. Et, beaucoup de produits acheminés à Diaobé transitent par Kolda pour rallier les pays limitrophes. Et le plus souvent, nous parvenons à faire d’importantes saisies au cours d’opérations de routine... »



Il faut noter que l’entrepôt de la douane de Kolda est rempli comme un œuf de chanvre indien, de faux médicaments, de produits de contrefaçon (pour la plupart de cigarettes) et des véhicules servant au transport et qui sont immobilisés dans la cour. Ce qui témoigne de la fréquence accrue du trafic.



Restant sur la même lancée, il poursuit : « le mode opératoire des trafiquants a changé. Avant, ils le faisaient avec des motos, mais aujourd’hui, ils opèrent avec des moyens nouveaux. Avec la vigilance de nos agents, nous avons pu saisir des médicaments frauduleux au poste de Dialadiang d’une valeur de 130 millions et 337 kg de chanvre indien puis à Kalifourou 73 cartons de faux médicaments et 13 sacs de chanvre indien en provenance de la Guinée Conakry. Je précise que tous ces produits ne font que transiter par Kolda, les destinations de consommation restant les pays limitrophes. Le poste de Gouloumbou qui est une position stratégique pour vérifier les échappées des autres postes, nous a permis de saisir 72 kg de cocaïne. Et cette prise a été possible grâce à la bonne organisation de l’administration de la douane... »



Pour conclure, il ajoutera : « Kolda n’est pas une région de consommation mais de transit. Et si nous avions un scanner au niveau de Diaobé pour contrôler tous les camions, des chiens renifleurs et le renforcement de capacité de nos agents en stupéfiants et une bonne logistique; nous pourrions lutter efficacement contre le trafic de drogue, les faux médicaments, les produits de contrefaçon. Des efforts ont été faits puisque notre effectif est passé du simple au double, car on avait 43 agents et aujourd’hui, nous sommes à 74 agents... »