Colonel Major Ismael Wagué du CNSP : « En ce qui concerne la transition, rien n’est encore arrêté »

Après une seconde rencontre avec la délégation de la CEDEAO, le porte-parole de la Junte

Colonel Major Ismael Wagué du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) a fait face à la presse. Il est revenu sur les points discutés entre les militaires qui sont à la tête du Mali et la délégation de la CEDEAO dirigée par Goodluck Jonathan.



Selon le Colonel Major Ismael Wagué du CNSP « les discussions sont en cours depuis hier. On a soulevé plusieurs points notamment les sanctions annoncées. On leur a dit que les sanctions ne sont pas bonnes pour les populations du Mali et chacun en souffre. On leur a indiqué que la plupart des Maliens sont en train déjà de souffrir de la situation du pays. Nous, je le dis et je le répète, tout ce qui nous anime, c’est l’intérêt du pays. Nous sommes là pour dialoguer en toute liberté. Le chef de la délégation de la CEDEOA a aussi donné son point de vue et promis de rendre compte aux Chefs d’Etat lors du sommet qui se tient ce mercredi. Après, les chefs d’Etat apprécieront. Pour ce qui est de la transition, je le dis ici, rien n’est encore décidé. Rien n’est encore arrêté... »